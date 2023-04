Peste 40.000 de tineri au participat s-au distrat în prima noapte a festivalului "Beach, please!"

Prima noapte de distracție la malul mării a adus peste 40.000 de tineri la festivalul organizat de 1 Mai pe plaja din Costinești, pentru al doilea an.

Și în Mamaia, publicul a dansat la festivalul de muzică tehno, organizat în nordul staţiunii.

Deşi afară nu erau mai mult de 6 grade Celsius, tinerii au rămas până la finalul concertelor din prima seară a festivalului "Beach, please!". Au dansat şi au cântat împreună cu artiştii preferaţi ca să se încălzească.

Mulţi au venit să petreacă toată vacanţa de 1 Mai în Stațiunea Tineretului.

Tânără: „Sunt niște sentimente și vibeul melodiilor nu îl poți trăi decât aici”.

Pe scenă au urcat până acum artiști români, dar vor veni şi străini ca Afrojack, Sixtynine şi John Newman. Concertele încep în fiecare zi, până duminică inclusiv, de la orele 15 şi ţin până în zori. Prețul unui bilet, pentru o zi, pornește de la 300 de lei și poate ajunge până la 600 de lei pentru unul din categoria VIP.

Festivalul Sunwaves a început la Mamaia

Şi în Mamaia a început de joi seară festivalul Sunwaves, care ţine șapte zile. Aici, numele DJ-ilor care vor urca pe scena au atras şi mulţi străini. Disco e un francez venit de la Paris care şi-a pregătit atent ţinuta de petrecere.

Disco, turist din Paris: "Stațiunea e OK, Mamaia, muzica e OK, oamenii, totul e OK. Senzația, sentimentele cu toți oamenii, starea, muzica, calitatea sunetului, multe motive să fii fericit!"

Melissa este din Londra și se remarcă în mulţime datorită costumaţiei.

Melissa, turistă din Londra: "Am 44 de ani, patru copii, sunt autoritari cu mine. Fiului meu nu-i place să petrec. Pentru că știi cum e... Bărbații se uită după mine!”

Petrecerea techno-electro se ţine pe plaja din Mamaia Nord. Printre DJ-ii străini invitaţi se număra Marco Carola, Loco Dice şi Jamie Jones.

Staţiunea Vama Veche se va anima şi ea începând cu vineri seară, când sosesc primii turişti.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 28-04-2023 19:29