Peste 250 de pisici s-au întrecut într-un concurs de frumusețe în București. Care au fost cele mai apreciate feline

Cu păr lung sau foarte scurt, de mari dimensiuni sau delicate și minione, aristocratele au atras toate privirile spectatorilor și atenția juriului exigent.

În afara competiției a existat și un stand destinat pisicuțelor aflate în căutarea unui stăpân iubitor.

Peste 200 de pisici îngrijite cu mare atenție de stăpâni au fost înscrise în concurs, în speranța că vor impresiona juriul. Frank este un mascul de aproape doi ani din rasa Main Coon. Nu este la primul concurs și a câștigat mai multe titluri până acum. A fost nominalizat pentru premiul Best in Show și are mari șanse să plece cu el.

Stăpâna lui Frank: „Are nevoie de hrană de calitate, periaj săptămânal și este un pisoi foarte iubitor, atașat de oameni, ei ca rasă sunt foarte iubitori”.

Faceți cunoștință cu El Ross, vedeta concursului. Un motan de 3 ani din rasa Main Coon, cea mai impozantă rasă de pisici. Anul trecut a câștigat premiul „Best of best”, un fel de „Oscar al pisicilor”. El Ross are și un pedigree impresionant. De patru generații predecesorii lui sunt campioni supremi la această rasă.

Dacă main coon este cea mai mare rasă de pisici, Singapura este cea mai mică. Ea este Tiffany, o femelă foarte activă și răsfățată.

Stăpân Tiffany: „Nu este o pisică care să stea locului, caută tot timpul să se joace, să facă diverse”.

Stăpânii acestor feline deosebite spun că în ultima perioadă costul lunar al întreținerii lor a crescut cu peste 30%. În funcție de mărimea și nevoile pisicii variază între 300 de lei și 800 de lei. Sunt incluse mâncarea, nisipul, vizitele la veterinar și vaccinurile. Pentru o pisică precum Edelweiss care merge la concursuri internaționale, costurile sunt și mai ridicate.

Stăpână: „Orice concurs, mai ales dacă vorbim și de expozițiile în afara țării, presupun transport, bilete de avion, de multe ori mergem și cu avionul, dar este o pasiune și când vorbim de pasiune, lucrurile capătă altă valoare”.

Un juriu internațional a stabilit cine merge pe podium, după criterii riguroase.

Juriu: „Ea este într-adevăr armonioasă. Nu e doar mare, e și puternică, cu un piept bine dezvoltat. E armonioasă în fiecare aspect și detaliu”.

Adrian Dragotă, organizator: „Întotdeauna capul are cele mai multe puncte. Dacă punctele sunt 100, în general pentru cap sunt 40 - 45 de puncte însumate toate: ochi, urechi, bot, forma capului. Restul se divid între corp, picioare, coadă”.

Ca de fiecare dată, susținătorii cei mai înfocați au fost copiii.

Copil: „E una egipteană și se pare că e cea mai tare dintre toate. E slabă, are lăbuțele cam cele mai diferite și urechile ca o mumie egipteană”.

La eveniment a fost și un stand dedicat adopțiilor. Cei care au dorit să schimbe destinul unei pisici și să capete un companion iubitor au plecat acasă cu câte o pisicuță.

Dată publicare: 21-10-2023 19:52