Perseidele și aurora boreală au luminat cerul României. Imagini spectaculoase cu ploaia de stele | GALERIE FOTO

Perseidele oferă în fiecare an un spectacol ceresc așteptat cu nerăbdare de pasionații de astronomie și de cei care iubesc să privească cerul înstelat.

În acest an, poaia de stele căzătoare a fost însoțită de o surpriză spectaculoasă: aurora boreală, un fenomen rar întâlnit în România.

Combinație inedită a transformat cerul într-o adevărată operă de artă naturală și i-a fascinat pe oamenii care au reușit să le privească, dovadă fiind imaginile postate pe rețelele de socializare.

Ce sunt Perseidele

Perseidele sunt un curent de meteori care are loc în fiecare an aproape la jumătatea lunii august și care e extrem de popular deoarece în această perioadă foarte multă lume este în concediu și petrec mai mult timp sub cerul liber.

Numele de Perseide, provine de la constelația Perseus (erou din mitologia elenă - cel care a învins gorgona Medusa, căsătorit cu Andromeda, care, la rândul ei, a împrumutat numele celei mai apropiate galaxii de cea în care se află Pământul, respectiv Calea Lactee) , de unde par că vin stelele căzătoare, potrivit astro-urseanu.ro.

Unde au putut fi observate Perseidele

Fenomenul Persidelor începe în fiecare an, pe 17 iulie și se încheie pe 26 august, însă maximul curentului în noaptea de 12/13 august.

Pentru a vedea Perseidele, specialiștii recomandă să ne poziționăm într-un loc întunecat din afara orașelor, de exemplu într-o zonă rurală, în pădure sau pe munte și să privim cerul. În pozele apărute pe social-media, martorii spectacolului de pe cer au fost, preponderent, la munte unde unii au ales să își petreacă noaptea sub cerul înstelat, la cort.

În orașele mai mici și în zonele rurale, unde poluarea luminoasă este redusă, spectacolul a fost cu atât mai impresionant. Mulți au împărtășit imagini și videoclipuri pe rețelele de socializare, capturând frumusețea celor două fenomene care au dominat cerul României în acele nopți. Entuziasmul a fost general, iar cei mai norocoși au reușit să surprindă atât meteori cât și aurora într-un singur cadru.

