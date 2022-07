Patru parapantiști au zburat neîntrerupt, de la Iași până-n Buzău. Pilot: „Ne împrăștiem ca evantaiul, cum zboară păsările”

StirilePROTV

Misiune record pentru patru parapantişti din Iaşi, care au străbătut o parte din ţară prin aer, la peste 2.500 de metri înălţime.

Au zburat pe o distanţă 260 de kilometri, din judeţul Iaşi până în Buzău, şi au sărbătorit reuşita la mare altitudine, folosind staţiile radio.

Întreaga călătorie a putut fi urmărită live pe internet.

Cei patru parapantiști au străbătut cerul doar cu ajutorul vântului şi a curenţilor de aer. Condiţia a fost să nu atingă pământul decât la finalul cursei. Au pornit din localitatea Spinoasa, judeţul Iaşi, unde s-au ridicat la 1.300 de metri înălţime.

Tedy Budulan, pilot de parapantă: „După decolare am avut o descendenţă până aproape de șoseaua europeană şi am crezut că aterizez, şi a fost un moment dificil dar am prins o termică, un curent ascendent foarte puternic, şi acolo practic ne-a salvat pe toţi.”

În scurt timp, curenţii i-au dus la înălţimi şi mai mari, acolo unde peisajele spectaculoase, dar şi adrenalina, îți taie respiraţia.

Vasilică Ursache, pilot de parapantă: „Primeam deja mesaje de prietenii care mă urmăreau live şi îmi ziceau: Rămâi sus! Peste 2.000 de metri, la un moment dat, mi-au îngheţat mâinile.”

Zborul a fost inedit, pentru că au trebuit să lucreze în echipa de patru. Piloţii au discutat permanent prin staţii radio, pentru a se ajuta reciproc.

Ovidiu Avornicesei, pilot de parapantă: „Ne împrăștiem ca evantaiul, cum zboară pasările, şi găsim mai ușori curenții ascendenți."

Punctul culminant a fost când piloţii au trecut pragul de 200 de kilometri.

Flavius Ioniţă, pilot de parapantă: „Când am prins 200, în loc să punem mâna pe stație, am început să urlăm unul la altul eram foarte aproape. Am urlat, am cântat.”

Aterizarea a avut loc la Buzău, iar distanţa parcursă a fost de 260 de km. În prezent, recordul naţional este de 280 de km. Următorul țel al echipei este să ajungă cu parapantă pe litoralul românesc.