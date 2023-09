Pățania unui cuplu care a zburat 13 ore lângă un câine cu flatulență. „Nu puteau să scoată câinele pe culoar”

Era „un câine de suport emoțional” și de aceea nu se afla într-o cușcă, în cală.

Gill și Warren Press au călătorit 13 ore de la Paris la Singapore, lângă un câine de suport emoțional și susțin că acesta a sforăit și a tras vânturi pe toată durata călătoriei. Au plătit extra pentru clasa premium economy, dar susțin că nu le-a priit deloc călătoria din cauza animalului, așa că au cerut o rambursare.

Soții se îndreptau din Europa spre Noua Zeelandă și au zburat în prima fază de la Paris la Singapore.

„Am auzit acest zgomot - un sforăit puternic. Am crezut că este telefonul soțului meu, dar ne-am uitat în jos și am realizat că era câinele care respira. Am spus: "Nu vreau ca acesta să stea lângă noi toată călătoria. Nu puteau să scoată câinele pe culoar pentru că nu puteau trece cărucioarele, așa că a trebuit să vină mai încolo, ceea ce însemna că avea capul sub picioarele soțului meu. Soțul meu era în pantaloni scurți și se murdărea de saliva câinelui pe picior" a spus Gil, potrivit cotidianului Daily Star.

Ea i-a reclamat situația de două ori unei stewardese, dar echipajul i-a oferit pur și simplu partea din față a clasei economice. Întrucât plătiseră pentru un loc premium, au refuzat să se mute.

Femeia susține că animalul nu s-a oprit din „pârțâit" pe tot parcursul zborului, iar însoțitorii de zbor le-au spus că incidentul va fi consemnat în dosar.

Gill și soțul ei susțin că li s-au oferit vouchere de călătorie în valoare de 95 de lire sterline fiecare, la trei săptămâni după ce au călătorit lângă câinele cu flatulență, dar nu au fost mulțumiți și vor rambursarea integrală a banilor.

Reprezentanții Singapore Airlines au declarat pentru The Independent: „Singapore Airlines se străduiește să notifice clienții care ar putea fi așezați lângă un câine de asistență înainte de îmbarcarea în zbor. Ne cerem scuze sincere că acest lucru nu s-a întâmplat în acest caz și vom lucra cu echipele noastre de la aeroport pentru a ne asigura că această scăpare nu se va mai întâmpla pe viitor".

Nu este prima dată când un animal a făcut probleme într-un zbor. În iunie, un influencer pe TikTok - Madison Flores @diet.bean - a partajat un clip de 13 secunde care a obținut peste 9 milioane de vizualizări. În videoclip, o pisică roșcată cu un singur ochi poate fi văzută explorând bucătăria avionului. Pisica se strecoară adulmecând diverse cărucioare și sertare, iar apoi se culcă pe podea.

Unele companii aeriene permit ca animalele de companie să călătorească alături de stăpânii lor în atât timp cât sunt ținute într-o geantă de transport.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , Dată publicare: 11-09-2023 14:48