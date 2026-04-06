În satul Hosman, aflat nu departe de Sibiu, etnicii germani - întorși acasă pentru câteva zile sau pentru întreg sezonul cald - au participat la slujba ținută în biserica fortificată.

Apoi, au depănat amintiri la prânz. Din acest peisaj nu lipsesc turiștii care pot ajunge acolo inclusiv cu mocănița.

Câteva familii de sași au participat la slujba ținută în biserica fortificată din Hosman, veche de peste 8 secole.

După slujbă, oamenii s-au strâns în curtea casei parohiale, unde câțiva localnici din comunitate au pregătit un prânz de Paște. Nu au lipsit ouăle vopsite, prăjiturile și gustările, dar și vestitul hencleș săsesc cu unt dulce și ouă din belșug.

Ruth Istvan, gazdă: „Și cu o țuică bună de la o doamnă care a adus țuică și vișinată, putem să ne bucurăm de ziua asta”.

Etnicii germani, întorși în satul natal doar pentru sărbători sau pentru întreg sezonul cald, s-au bucurat de revedere și de vremea frumoasă.

Regina Drotleff: „Mie, nouă, ne place foarte mult aici. Suntem crescuți aici, copilărit aici, în Germania e mai bine, dar totuși rădăcinile sunt de aici, din Hosman”.

Ștefan Bichler: „Avem acest avantaj în Hosman că foarte mulți oameni din comunitatea săsească în perioada asta tristă de plecare nu și-au vândut casele și s-au tot întors, măcar în vizită”.

Și alți sași ieșiți la pensie vor să se întoarcă acasă, la Hosman, pentru a se bucura de traiul tihnit din timpul verii. Un exemplu sunt Michael și vecinul lui Harald.

Michael Drotleff: „Am luat o casă acum 3 ani și acum venim să renovăm, să păstrăm traiurile săsești, să nu se piardă. Câteva luni stăm în Germania."

Harald Krauss: „E frumos dacă vii acasă, mai întâlnești un vecin, mai întâlnești un prieten. Noi avem casă de la taică-meu și de la bunici."

Iar satul nu-i atrage doar pe sași. Și turiștii se bucură de peisajele de poveste de pe valea Hârtibaciului. Unii ajung acolo cu mașina, alții cu mocănița.

Turistă: „În primul rând liniște, frumos, oamenii liniștiți, o descriere foarte plăcută. Mă bucur că s-a păstrat mocănița, mă bucur pentru oamenii care se regăsesc”.

În anii 90, în satul Hosman, trăiau aproape 400 de sași care au migrat masiv în Germania. Acum, comunitatea numără peste 70 de familii.