Sute de motocicliști au umplut Centrul Vechi din Baia Mare pentru a marca finalul sezonului moto

Cu această ocazie au turat motoarele şi au facut paradă pe străzile din oraş.

Motocicliștii au umplut Centrul Vechi din Baia Mare. În timp ce unii au turat motoarele, alții le-au parcat în linie, ca la expoziție, un prilej numai bun pentru curioși să facă fotografii ori să stea pentru câteva minute în şa.

Cosmin este din Sălaj și are ștate vechi în gașca motocicliștilor.

Cosmin Petrean, motociclist: „Prima motocicletă am cumparat-o în 2008, cu ea am făcut 40.000 de kilometri, de atunci am schimbat trei motoare”.

Și Adriana are experiență pe două roți.

Adriana Moldovan, motociclistă: „Pasiunea pentru motociclete o am de când eram destul de tânără, de la 18 ani, eram într-o gașcă de prieteni, mai mulți baieți, și toți eram pasionați de motoare, deja merg pe motor de 13 ani”.

Motocicliștii au vrut să atragă atenția și asupra importanței respectului în trafic.

Radu Silaghi, președinte Nord 6Riders: „Accidentele sunt în scădere și este un lucru îmbucurător pentru noi pentru că această campanie pe care o facem de 17 ani deja începe să dea roade”.

Întreaga adunare a pornit apoi în paradă pe străzile din oraș.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 23-10-2022 09:23