Papa Francisc, la slujba de Crăciun: Să lăsăm în urma noastră regretele acestei grandori pe care nu o avem

Aproximativ 2000 de persoane, potrivit sălii de presă a Vaticanului, au asistat la această slujbă, purtând mască de protecţie şi aşezate la distanţă unele de altele.

Ambasadori şi reprezentanţi ai altor confesiuni creştine au asistat la slujbă, oficiată în mai multe limbi, în prezenţa a peste 200 de preoţi, episcopi şi cardinali, care au purtat de asemenea mască de protecţie.

Pope Francis ushered in Christmas with a mass saying people who are indifferent to the poor offend God https://t.co/xOsnopNIPT pic.twitter.com/ewU0zbolnX