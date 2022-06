Ozzy Osbourne va fi supus unei operaţii "decisive pentru restul vieţii"

Intervievată în emisiunea britanică The Talk, ea a declarat că va părăsi Londra pentru a merge la Los Angeles ca să fie alături de soţul ei. "El va fi operat luni şi trebuie să fiu alături de el", a afirmat ea.

Sharon Osbourne reveals that Ozzy Osbourne is set to have a major operation on Monday that will "determine the rest of his life."@MrsSOsbourne | @OzzyOsbourne pic.twitter.com/kC3BJQrnkk