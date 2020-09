Ozzy Osbourne se luptă cu boala Parkinson. Artistul de 71 de ani folosește un baston pentru a merge

Ozzy Osbourne se ''simte mai bine de la o zi la alta'' şi a recunoscut că duce o luptă cu boala Parkinson cu care a fost diagnosticat, relatează contacmusic.com.

Solistul formaţiei rock Black Sabbath se luptă cu boala Parkinson şi, deşi starea lui se îmbunătăţeşte, progresul făcut este ''atât de lent'', după cum a mărturisit artistul pentru Entertainment Tonight.

Luni el a fost fotografiat ajutându-se de un baston pentru a se deplasa la mașină, în Santa Barbara.

''Mă simt mai bine de la o zi la alta. Este atât de lent. Merg la piscină o oră în fiecare zi. Mă antrenez în fiecare zi'', a declarat el.

Muzicianul britanic în vârstă de 71 de ani a insistat însă că ''încă nu şi-a încheiat'' cariera şi a promis că va reveni din nou pe scenă.

''Nu am de ce să mă plâng. Am avut o carieră grozavă. M-am simţit foarte bine. Şi încă nu am încheiat... De îndată ce mă voi pune pe picioare voi ieşi. Abia aştept. Pandemie sau nu, abia aştept... Şi voi fi la fel de fericit'', a spus Ozzy Osbourne.

''Dacă viaţa mea se încheie pe o scenă, atunci aşa să fie. Acesta este locul căruia îi aparţin'', a adăugat artistul.

Soţia sa, Sharon, a adăugat: ''Odată ce li se dă voie artiştilor să se întoarcă (pe scenă) şi să cânte, dacă trebuie îi voi împinge scaunul cu rotile''.

Ozzy Osbourne a declarat de asemenea că vrea să fie un ''tip bun'' şi să îşi ajute semenii. ''Încerc să fiu un tip bun. Încerc să ajut oamenii. Sunt mândru să duc torţa mai departe şi să îi dau o şansă altcuiva'', a spus el.

Rockerul şi-a făcut public în ianuarie diagnosticul de Parkinson, dar a insistat că acesta nu-l va împiedica să plece în turnee.

''Singura mea întrebare a fost: 'Este o boală incurabilă?', iar tipul a zis: 'Nu, dar viaţa este'. Nu e decât un alt lucru pe care trebuie să-l înfrunt. Nu sunt nici măcar puţin îngrijorat'', a spus muzicianul care a recunoscut că iniţial nu ştia prea multe despre boala Parkinson. ''Nu ştiam nimic despre asta, în afară de nume'', a admis el.