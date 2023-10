Ora de iarnă 2023: Duminică va avea 25 de ore și este cea mai lungă zi din an. „Îmi convine că dorm mai mult”

Să doarmă ori să se distreze! Asta au ales cei mai mulți bucureșteni să facă în cea mai lungă noapte din an. România a trecut sâmbătă-noapte la ora de iarnă, așa că, dacă nu ați avut grijă încă de aseară, dați ceasurile înapoi.

Pentru mulți, o oră în plus a însemnat, așadar, mai multă odihnă.

Femeie: „Dorm, că ne trebuie. Aș fi preferat constant. Să nu ne mai... organismul se învață într-un fel și după aceea...”

Cuplu: „Vom reuși să ne odihnim mai mult, că de luni până vineri lucrăm la oficiu și... savurăm și noi ora asta din plin.”

Tânără: „Îmi convine că dorm mai mult.”



Femeie: „Odihnă.”

Reporter: Vi se pare utilă schimbarea, trecerea la ora de iarnă?

Femeie: „Nu.”

Alții s-au bucurat că au mai mult timp la dispoziție pentru distracție sau relaxare.

Femeie: „Ce pot să fac? Este o plimbare, profit de o oră în plus. Doar n-o să stau în casă să dorm. Pe majoritatea îi afectează din ce văd în jurul meu., că nu pot să se odihnească. Ne trezim pe lumină și se întunecă devreme. Pentru mine este ok.”



Ziua de duminică va avea 25 de ore și este cea mai lungă din an.

Ora 4 a devenit ora 3. Asta înseamnă că unii au câștigat o oră în plus de somn, alții au câștigat o oră în plus de distracție, iar unii au câștigat o oră în plus... de muncă.

