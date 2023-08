Operațiune dificilă de salvare pentru pompierii din Bacău. S-au chinuit o oră să salveze o vacă și doi tauri dintr-un lac

Văcuța a fost alergată de cei doi „pretendenți”, până când au ajuns toți trei într-un lac de acumulare, după ce au alunecat pe malurile din beton. Alertați de martori, pompierii s-au chinuit un ceas să aducă animalele pe uscat, și au reușit, spre bucuria proprietarului.

Cei care se aflau pe marginea lacului spun că animalele au stat în apă câteva ore.

Localnic: „Eu am văzut din partea aia de acolo că erau acolo nişte animale care înotau. Doamne, iartă-mă, ce fac acolo? S-au dus încolo şi, când au ajuns la stâlp, am zis că urcă. Pe urmă, au luat-o mai la deal, pe urmă s-au dus încolo. Nu mai puteau să iasă. Eu am anunţat patronul”.

Localnic: „La intrarea acolo de lână pod le-am văzut în apă. Au înotat până la stuf, am zis că mănâncă stuf. De la stuf tot au înotat, iar s-au mai oprit, iar au înotat, iar s-au oprit şi, au ajuns tocmai acolo, la mijloc”.

Martorii au urmărit animalele și, la un moment dat, au sunat la 112.

Ema Tereş, purtător de cuvânt al ISU Bacău: „De urgenţă, la locul indicat, s-au deplasat autospeciala de scafandri, două bărci, o autospecială de stingere, o ambulanţă SMURD şi o autospecială de comandă. Misiunea se anunţa una dificilă, întrucât animalele se aflau în larg”.

Întreaga operațiune s-a desfășurat cu mare atenție.

Proprietarul a povestit că taurii erau legați, dar au smuls frânghiile, ademeniți de femelă. Misiunea salvatorilor s-a încheiat după aproximativ o oră, iar cei trei evadați s-au întors în grajd.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 03-08-2023 07:59