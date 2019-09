O adolescentă a murit după ce a încercat un experiment viral de pe Youtube

Zhezhe, de 14 ani, a încercat să făcă popcorn într-o conservă, împreună cu o prietenă, când cutia a explodat, informează The Sun.

Fata ar fi văzut pe Youtube un video viral cu un experiment, prin care o femeie le arată urmăritorilor ei cum poate găti folosind doar o conservă.

În urma incidentului, Zhezhe a murit după două săptămâni, din cauza arsurilor care îi acopereau 96% din suprafața corpului, iar cealaltă fată are nevoie de intervenții chirurgicale.

