O tânără "virgină" de 19 ani susține că a fost lăsată gravidă de un „spirit rău”

Tânăra a oferit un interviu pentru un post TV local din orașul Malambo, în care a povestit că a început să aibă vise ciudate și să simtă prezența unor forțe supranaturale în camera ei. Ulterior, spune ea, a realizat că este însărcinată și că nu înțelege cum, deoarece încă este „virgină”.

„Nu am fost cu vreun bărbat, brusc am început să nu mai am menstruație și mama m-a dus la o clinică medicală pentru analize și eram însărcinată”, a spus ea.

Mama tinerei a susținut declarațiile sale, conform cărora a rămas însărcinată din cauza unui „spirit rău”.

Însă medicii au respins total afirmațiile tinerei de 19 ani. Columbia are un număr mare de mame minore, iar cazuri similare, în care tinere au susținut că au rămas gravide din cauza unor forțe supranaturale au mai apărut în ultimii ani.

Sursa: Milenio Etichete: , Dată publicare: 02-06-2023 08:25