O tânără care a comandat pizza acasă a descoperit o unghie după ce a mușcat dintr-o felie

Sophie Fruen, tânăra în vârstă de 21 de ani din Marea Britanie, a împărtășit experiența dezgustătoare pe rețeaua socială X, fostă Twitter, alături de mai multe fotografii în care se observă unghia în cutia de pizza.

Atunci când a mușcat dintr-o felie de pizza, tânăra a simțit ceva crocant.

„Am mâncat deja o felie de pizza. În timp ce mestecam a doua felie de pizza, am simțit ceva crocant. La început am crezut că este o bucată de porumb dulce, crocantă, sau ceapă, până când am scuipat-o. Cred că este o unghie, parcă cineva și-ar fi mușcat capătul unghiei, am văzut-o imediat. Sunt destul de sigură că cineva a mușcat-o pentru că au fost mici rupturi în unghie. Mi-a fost rău și apoi nu am mai vrut să mănânc restul de pizza”, a mărturisit Sophie, potrivit Daily Mail.

După ce a făcut descoperirea dezgustătoare, tânăra a sunat de mai multe ori la numărul de telefon al pizzeriei, însă în zadar. Nu a răspuns nimeni. Atunci, ea, împreună cu iubitul și sora ei mai mică, au mers la pizzeria de unde au comandat pentru a cere explicații.

„Am încercat să sun la Domino de opt ori și nu mi-au răspuns, așa că am fost nevoită să conduc cu unghia în cutie”, a mai spus Sophie.

După ce a explicat situația, iubitul tinerei a cerut o altă pizza sau să-i fie returnați banii.

„M-am uitat bine la pizza nouă pentru că nu voiam să mănânc o altă unghie. M-a dezamăgit, nu prea am vrut să mănânc. De un an comandăm de acolo la fiecare două săptămâni. A fost unul dintre locurile mele preferate de luat la pachet”, a adăugat Sophie.

În cele din urmă, cuplul a primit banii înapoi, dar și o altă pizza.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , , Dată publicare: 21-11-2023 21:47