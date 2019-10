O tânără a pus pe Instagram mai multe poze din vacanță. Gestul mamei sale când le-a văzut

Alexa, în vârstă de 20 de ani, a postat și câteva fotografii de la piscină. Nu se aștepta însă ca mama sa să îi reproducă toate pozele pe care le-a văzut pe Instagram.

Femeia a călătorit, alături de pietenele sale, chiar în același loc în care a fost și fiica sa și a început să îi reproducă fotografiile.

La scurt timp, Alexa a văzut ce a făcut mama sa și nu i-a venit să creadă. Tânăra a postat pe Twitter o compilație între fotografiile ei și cele ale mamei. Postarea a devenit virală în scurt timp, fiind redistribuită de sute de ori, potrivit Mirror.

”Am fost în vacanță și am stat în vila unei prietene de-ale mamei, apoi ea și prietenele ei au mers din nou în locurile în care eu făcusem poze și au încercat să mă copieze. E incredibil, este cea mai amuzantă persoană pe care o cunosc. Cu siguranță s-a uitat pe Instagram-ul meu”, a spus tânăra.

My mum and her mates have completely rinsed my holiday pics pic.twitter.com/MuK8YNNn26