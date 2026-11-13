Mâncarea e proaspătă și gustoasă, spun cursanții, dar și cei care lucrează în zonă și se așază la masă alături de tineri.

​În Capitală sunt 13 cantine administrate de Universitatea București, Politehnică, ASE și Agronomie. Au statut nonprofit, așadar prețurile reflectă strict costurile de preparare, așa că sunt aproape aceleași la fiecare împinge tava din campusuri. Adică 6 lei orice supă sau ciorbă, 5 lei friptura, 3 lei garnitură și 4 lei salatele.

Corespondent Pro TV: „Universitatea Politehnică are 40.000 de studenți, 6 cantine și câteva bistrouri. Cea mai mare cantină este R3 din Regie, cu peste 500 de locuri la mese și până la 12.000 de porții vândute în fiecare zi din cele 10 feluri diferite rulate de luni până vineri. Accesul nu e limitat la studenți, dar ei au un avantaj, 1 leu în minus, la fiecare porție”.

Pentru angajații din corporații, constructorii, pompierii și polițiștii care lucrează în zonă cantina studenților este, desigur, cea mai ieftină soluție la prânz, chiar dacă nu neapărat cea mai comodă,

Angajat: „Facem puțini pași și acum, și la întoarcere, mâncarea bună și prețuri accesibile”.

Un prânz pentru studenți, adică o ciorbă și un fel principal, costă 10 lei și la cantina Universității de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca.

Corespondent Pro TV: „Deși plouă mărunt, mulți studenți au venit pregătiți cu umbrele și așteaptă răbdători la rând, ca să se asigure că vor prinde un meniu la preț redus”.

Student: „Stau și câte o oră când prind cozi așa mari, o oră jumate, da merită. Prețul e accesibil”.

La cantina Universității Babeș-Bolyai, oferta este și mai variată. Aici pentru 12 lei primești inclusiv desert.

Printre clienți sunt și cei care au terminat de mult facultatea.

Angajat: „Acum am luat și la pachet, am plătit 107 lei, 5 meniuri”.

Florin Fărăgău, Șef Serviciu Administrativ în cadrul UBB Cluj: „Am încercat să ținem cont de costurile pe care ei să le suporte"

În vecinătatea campusurilor s-au deschis și cantine private, cu acces liber. Prețurile sunt însă duble - în jur de 30 de lei, un meniu.