O profesoară a fost lovită în cap cu un scaun de metal de către o elevă. Fata avea o dispută cu o colegă | VIDEO

O profesoară a ajuns să fie victimă colaterală într-o dispută dintre două eleve. La un moment dat, una dintre cele două adolescente a aruncat un scaun de metal către cealaltă, însă cea lovită a fost profesoara, scrie dailymail.co.uk.

Femeia a căzut la pământ, însă elevii au rămas indiferenți. În plus, cele două adolescente au început să se bată chiar deasupra profesoarei.

