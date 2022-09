O nouă imagine din colecția personală a Reginei Elisabeta a II-a, făcută publică. În ce ipostază a fost fotografiată

Poza cu Regina a fost făcută la Balmoral, unul dintre locurile preferate ale suveranei, în 1971. Majestatea Sa se afla într-o drumeție în împrejurimile castelului din Scoția, relatează The Independent.

Fotografia a fost distribuită pe rețele de socializare, fiind însoțită de un citat din opera lui Shakespeare, Hamlet:

„Coruri de îngeri să-ți cânte odihna ta.

În memoria Majestății Sale, Regina

1926-2022”

Citatul este același ca cel rostit de Regele Charles al III-lea în primul său discurs în calitate de nou monarh.

Postarea imaginii vine la puțin timp după ce Regina a fost înmormântată alături de șoț, Ducele de Edinburgh, părinți și soră, în Capela Memorială Regele George VI de la Windsor Castle.



‘May flights of Angels sing thee to thy rest.’

In loving memory of Her Majesty The Queen.

1926 - 2022 pic.twitter.com/byh5uVNDLq