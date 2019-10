O mamă a înlemnit când a văzut o "fantomă" în patul copilului. Ce era de fapt

O tânără mamă din SUA a tras o sperietură zdravănă în momentul în care a observat ceva ce părea fantoma unui copil în patul fiului său. Femeia s-a amuzat copios însă a doua zi, în momentul în care a descoperit ce se afla în saptele imaginii înfiorătoare.

Maritza Elizabeth, 32 de ani, a povestit pe Facebook că s-a speriat în momentul în care s-a uitat ecranul monitorului pentru bebelusi prin care își supraveghea fiul. Aceasta a observat că lângă acesta său era o față de copil, ceea ce a făcut-o să creadă că fantoma unui copil s-ar afla în pat.

"Noaptea trecută am fost sigură că fantoma unui bebeluș se afla în pat cu fiul meu. M-am speriat atât de tare că abia am reușit să adorm. Chiar m-am dus în camera copilului cu o lanternă, în timp ce dormea. Ei bine, de dimineață am mers să investighez mai bine", a povestit Maritza pe Facebook.

Femeia a descoperit ulterior că "fantoma" era de fapt eticheta saltelei, pe care se afla chipul unui copil și pe care soțul ei a uitat să o scoată când a aranjat patul bebelușului.

Povestea femeii a strâns sute de mii de reacții pe Facebook, iar mai multe mame s-au amuzat de pățania ei.

