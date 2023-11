Un bărbat fără mâini din Texas a reușit să obțină un permis de port-armă

„Mi-au dat lacrimile, îmi venea să plâng pentru că eram fericit că am putut să-l ajut pe acest tânăr. A vrut să fie capabil să se protejeze”, a declarat Michael Cargill, proprietarul poligonului, potrivit Fox 4.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, instructorul Michael Cargill, poate fi văzut stând în spatele unui elev, care încarcă o armă cu picioarele și trage la țintă.

Never say can’t…here is your Sunday motivation. I had the opportunity of training this young man this weekend in the rain. #PewPew #2A pic.twitter.com/cayKTog6Ew