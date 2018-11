Solicitarea lui Niculae Bădălău, prădat de hoți și lăsat fără permis de port armă: ”Nu te mai poţi apăra"

"Legea armelor ar trebui schimbată, pentru că în acest moment nu te mai poţi apăra". O spune senatorul PSD Niculae Bădălău, supărat că a fost amendat şi a rămas fără permis de port armă.

Totul după ce, sâmbătă, hoţii, deocamdată neprinşi, i-au spart casa şi i-au furat, pe lângă 16 ceasuri, şi pistolul, un Beretta de 9 milimetri. Teoretic, hoţii n-ar fi trebuit să aibă acces la el, doar că politicianul nu îl ţinea într-o cutie securizată, ci în sertar.

”În ziua aceea am avut-o la mine, pentru că am avut o intervenţie chirurgicală la un ochi. Aveam un plasture pe un ochi şi am luat-o cu mine. Nu am mai coborât la subsol unde era seiful”, spune Niculae Bădălău.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, senatorul Niculae Bădălău a rămas fără 16 ceasuri, un lanţ pe care îl purtase la gât în acea zi, fără verighetă, dar, cel mai grav, fără pistol. O armă letală pe care o deţinea legal, dar pe care nu o depozitase într-un seif, ci a lăsat-o în sertar, încărcată. Aşa că hoţii au luat Bereta, cu tot cu cele 16 cartuşe care erau în încărcător.

Pro TV

Niculae Bădălău consideră că reglementările privind armele îl împiedică pe cetăţean să se apere, pentru că nu are timp suficient de reacţie.

”Legea având extrem de multe deficienţe... Este o armă de apărare pe care trebuie s-o ţii în seif. Și muniţia în alt seif. Ca să o asamblezi îţi ia 10-12 minute, clar nu mai este vorba de autoapărare. Legea trebuie schimbată şi securitatea cetăţeanului trebuie să primeze”, a mai spus Bădălău.

Dumitru Coarnă, sindicat polițiști: ”Dacă voia să se apere, ţinea arma sub pernă, nu la parter şi el să stea la etaj. Legea este foarte bună.”

În plus, legea spune că ”în cazul armelor de apărare şi pază, poate fi păstrată împreună cu acestea o cantitate de cel mult 12 cartuşe destinate unei singure arme”.

Deţinătorii de arme ar trebui să ştie că folosirea lor în faţa unor hoţi este considerată autoapărare, în anumite condiţii. Chiar dacă legea vorbeşte despre legitimă apărare dacă ”apărarea este proporţională cu gravitatea atacului”, regulile nu se aplică în cazul în care surprinzi un hoţ în casă.

Avocat Cristian Sârbu: ”Nu mai vorbim de apărare proporţională când hoţul e în casă la tine. Atunci se prezumă că nu a venit să te viziteze şi poţi să te aperi cu orice armă crezi de cuviinţă ca să te protejezi”.

În cazul spargerii casei senatorului PSD, poliţiştilor din Giurgiu li s-au alăturat şi colegi din Bucureşti. Anchetatorii au un cerc de suspecţi.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!