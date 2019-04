O imagine devenită virală a determinat mai mulți oameni să meargă la doctor. FOTO

Imaginile au apărut pe un cont de Twitter, iar în descriere se explică faptul că acestea arată diferențele dintre persoanele care suferă de astigmatism și cele care nu, potrivit Mirror.

În imagini este surprins traficul aglomerat din timpul nopții. Într-o fotografie luminile par să se transforme în linii lungi și foarte stridente, în timp ce în cea de-a doua, totul arată normal.

Însă deși imaginile s-au viralizat destul de rapid, medicii spun că acestea nu pot fi folosite pentru a diagnostica o persoană cu astigmatism.

„Ca să fiu sincer, nu cred că este cea mai bună prezentare a modului în care vede o persoană care suferă de astigmatism. Nu mi se pare că asta arată a astigmatism”, spune medicul Samuel D. Pierce.

Astigmatism is when the cornea is slightly curved rather than completely round..

With astigmatism, light focuses on several points of the retina rather just one point. This is what people with Astigmatisms vs without. pic.twitter.com/RXWWayFBRJ