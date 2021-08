O groapă uriașă a apărut, după o ploaie torențioală, în Carolina de Nord. VIDEO

Groapa a apărut într-o parcare din Burnsville, la o zi după o ploaie torențială și inundații foarte mari, conform MSN.

Michael Scott Hughes a înregistrat momentul în care

Groapa a apărut și a început să se mărească chiar sub privirile sale. O bucată mare de asfalt se prăbușește în timpul filmării și apoi pământul din aceasta începe, la fel, să cadă.

În ultimele zile, 4 persoane au murit și 7 sunt dispărute în urma inundațiilor ce au apărut după furtuna tropicală Fred.

"There she goes!"

Chunks of asphalt slide into a sinkhole that opened up in a North Carolina parking lot in the wake of torrential rain and flooding in the area earlier this week. https://t.co/6atDPIq5nz pic.twitter.com/Gch0SANSZN