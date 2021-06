Momentul în care o mașină este înghițită de o groapă apărută din senin în Mumbai (Video)

Din fericire, nicio persoana nu a fost rănită în urma incidentului bizar, cauzat cel mai probabil de ploile din ultimele zile, care au afectat statul Maharashtra.

În imaginile postate pe Internet se observă cum botul mașini intră în groapă și în cateva secunde intră toată în apă.

În mod surprinzător, mașinile aflate la doar câțiva metri de aceasta nu au pățit nimic, notează Russia Today.

Se pare că pe locul respectiv ar fi fost o fântână care ar fi fost acoperită cu beton.

Scary visuals from Mumbai's Ghatkoper area where a car drowned in few seconds. pic.twitter.com/BFlqcaKQBo