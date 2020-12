O grădină zoologică, iluminată cu peste 3 milioane de beculețe. Peisajul, desprins din povești

Mai sunt două zile până la Crăciun şi, cel puţin teoretic, mai aveţi timp să cumpăraţi brad şi decoraţiuni.

Va fi foarte greu să creaţi un peisaj de-a dreptul incredibil, folosind doar luminile de pom. O grădină zoologică a reuşit să dea naştere unui peisaj feeric, cu ajutorul câtorva milioane de beculeţe de sărbători.

La grădina zoologică din orășelul californian Bakersfield, luminile de Crăciun de anul acesta sunt atât de impresionante, încât au furat prim-planul animalelor reale.

E vorba de un traseu de aproape 2 kilometri, iluminat cu peste 3 milioane de beculețe în toate culorile.

Josh Barnett, designer: „Am început cu o parcare goală, așa că a fost amuzant. Ne-am întrebat unde putem face traseul? Nu avem un drum, așa că hai să facem un drum. Unde putem face niște meandre? Ce putem să adăugăm ca să creăm ceva distractiv?"

Designerul Josh Barnett nu a precupețit niciun efort, iar asta se vede. Turiștii vin în număr mare să viziteze minunea, iar grădina zoologică vinde toate biletele aproape în fiecare seară. Banii se strâng într-un fond pentru protecția animalelor care sunt adăpostite aici.

Meg Maitland, director: „Este cea mai mare strângere de fonduri din acest an. Dacă nu am fi putut să facem asta, grădina zoologică s-ar fi descurcat foarte greu, așa că am reușit să adunăm fonduri și să facem lucruri care ne vor permite să susținem animalele și să susținem și centrul de reabilitare a animalelor sălbatice."

Toată lumea e de acord că priveliștea e una incredibilă, iar întreaga instalație s-a clasat pe locul 9 în topul celor mai reușite decorațiuni de Crăciun din Statele Unite, în acest an. Pentru angajații grădinii zoologice și pentru creatorul spectacolului luminos, sunt însă alte lucruri mai importante.

Josh Barnett, designer: „Am văzut familii râzând, copii arătând către diverse „exponate", mai ales spre cele noi, care vor rămâne în amintire, în special într-un an ca acesta. E minunat să știi că oamenii ies în natură, evadează aici, chiar dacă e pentru câteva ore în care se bucură de timpul petrecut împreună."

Grădina zoologică va rămâne luminată în culori feerice până în a doua zi a noului an.