O fostă jurnalistă a BBC încă se luptă cu coronavirusul, la 10 luni după ce s-a infectat: „Este o boală îngrozitoare”

Nic Kimberley, în vârstă de 53 de ani, spune că ar fi contractat virusul după ce a fost într-o vacanță în Caraibe, anul trecut, transmite Mirror.

Fosta jurnalistă a spus că s-a aflat în preajma mai multor pasageri chinezi pe aeroportul Gatwick, care sosiseră din Wuhan.

Inițial, ea a început să aibă febră, crize de tuse și să-și piardă gustul și mirosul. Când s-a întors acasă, a apelat la medicul de familie, care i-ar fi spus că ar putea suferi de gripă porcină, însă la scurt timp, starea ei de sănătate s-a agravat, începând să prezinte alte simptome, precum erupții cutanate și dureri articulare.

UK's 'longest coronavirus sufferer' still struggling 10 months after getting ill on holidayhttps://t.co/gn7g67gGgH pic.twitter.com/v7Mav95CKO