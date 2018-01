O femeie transgen, obligată să își ispășească sentința într-o închisoare pentru bărbați

Jackie Brooklyn

Tara Hudson, o femeie transgen în vârstă de 28 de ani, a petrecut o săptămână într-o închisoare pentru bărbați, după un scandal într-un bar din Bristol.

Incidentul a avut loc după Crăciun, în anul 2014, când a lovit un barman într-un bar din Bristol. Astfel, ea a fost condamnată la 12 săptămâni de închisoare. Inițial, ea Tara Hudson a fost dusă într-o închisoare pentru bărbați, unde a petrecut o săptămână, timp în care 150.000 de persoane au cerut transferarea acesteia într-un penitenciar pentru femei, scrie tabloidul britanic Daily Mail.

Patru ani mai târziu, ea a decis să dea în judecată Ministerul britanic al Justiției, pe care îl acuză că i-a ignorat statutul ca femeie, aruncând-o după gratii alături de bărbați care o amenințau cu moartea.

„M-a îngrozit sentința. Se preciza că sunt bărbat, ceea ce pentru mine e o insultă, umilință și complet greșit, pentru că am trăit ca femeie toată viața adultă. Nu mă costumez. Când am fost aruncată în închisoare, am dat de ura deținuților și m-am simțit discriminată și de Ministerul de Justiție, ceea ce e oribil, pentru că face parte din Guvernul meu”, a spus ea.

Tara a făcut o operație pentru implanturi mamare și face tratament hormonal, însă nu are un certificat oficial de schimbare a sexului, ceea ce înseamnă că nu este considerată femeie de instituțiile statului.

Astfel, ea acuză statul că a obligat-o să trăiască „într-un mediu degradant, ostil și umilitor”: „Ar trebui să recunoască că m-au tratat greșit, nu să lupte în mod agresiv împotriva mea. E rușinos când te gândești. Ar trebui se asigure că tratează în mod corect persoanele din comunitatea trans”, a mai spus Tara Hudson.

În timpul săptămânii petrecute în detenție, femeia susține că a fost chiar și hărțuită sexual de un prozioner. „Am fost forțată să îmi arăt sânii de față cu ceilalți deținuți. A fost foarte greu. Fetele își arată emoțiile, plâng, dar bărbații își varsă violența pe alții”, a mai spus ea.

Când a făcut recurs pentru mutarea într-un penitenciar pentru femei, apărătorii Ministerului Justiției au argumentat decizia ca ea să fie închisă alături de alți deținuți pe motiv că „este bărbat din punct de vedere biologic” și că a fi femeie transgen nu are nicio semnificație legală.

