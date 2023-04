O femeie se laudă pe rețelele sociale cu „răzbunarea supremă” asupra vecinei care îi tot fura coletele

Se pare că atunci când femeie nu era acasă pentru a-și ridica pachetele imediat, vecina ei de la etaj le lua fără să anunțe.

Deși nu comandă lucruri foarte valoroase, s-a săturat să fie nevoită să-și înlocuiască mereu comenzile. Păgubita a spus pe Reddit: „Bănuiesc că vecina mea de la etaj îmi fură o parte din colete. Cumpăr o mulțime de lucruri online, cum ar fi cărți și rechizite de artizanat și din când în când au fost lucruri mici care trebuiau să ajungă într-o anumită zi, care nu au mai apărut niciodată”.

„Într-o zi am surprins-o când se tot plimba în jurul ușii mele și când am întrebat-o ce face, ea a spus: Oh, căutam ceva ce cred că mi-a picat”, a mai spus femeia păgubită.

Vrând să o prindă în flagrant, păgubita a instalat câteva capcane ca să se razbune pe vecina hoață. Femeia a spus: „Am cumpărat câteva cutii și am inventat câteva capcane pentru ea. Prima a fost o bombă cu sclipici. Am așezat cutia pentru a mă asigura că va avea sclipici pe față imediat ce o deschide, am împachetat-o ca să arate ca un colet poștal, apoi am așezat-o la ușa mea din față”.

„Aproximativ 20 de minute mai târziu am văzut-o mergând spre ușa mea din față. S-a uitat în jur, apoi a luat cutia și a plecat. Singurul meu regret este că nu am apucat să-i văd reacția când a primit direct în față sclipici”.

Dată publicare: 30-04-2023 16:01