Reacția unei femei care și-a prins soțul cu fiica de 16 ani. Cum a aflat de relaţia celor doi

O femeie din Marea Britanie şi-a acuzat propria fiică de faptul că ar fi încercat să o lovească cu maşina după ce, în prealabil, i-a furat soţul, relatează The Sun.

Ann Watkins, în vârstă de 54 de ani, s-a declarat devastată de faptul că la doar 16 ani, fiica ei i-a sedus soţul (la acea dată de 57 de ani). Patru ani mai târziu, fiica ei a născut gemeni, moment în care femeia s-a oferit să-şi ierte fiica.

Tensiunile dintre cele două s-au reinoit, însă, la scurt timp. Atunci, a relatat Ann Watkins poliţiei, fiica ei a încercat să o lovească cu maşina.

Foto: Sarah Watkins (fiica) și tatăl ei vitreg (acum soț) (sursa foto: Channel 5 - Age Gap Love)

"Am ieşit din magazin şi am văzut-o pe Sarah cu copiii ei în parc. M-am gândit să plec, dar m-am dus oricum. Sarah a luat-o razna şi a început să urle la mine ca o nebună. M-a ameninţat că mă va lovi. Ulterior, s-a suit la volan şi a turat motorul", a relatat Ann Watkins, citată de The Sun.

"Aveam un baston, pentru că sufer de artrită, şi un căruţ de cumpărături, dar cumva am reuşit să mă feresc atunci când a trecut pe lângă mine", a adăugat Ann Watkins.

Sarah Hargreaves (acum Sarah Watkins) şi în vârstă de 28 de ani a negat, însă, acuzaţiile, astfel că poliţia nu a demarat nicio acţiune împotriva ei.

Cum a aflat femeia de relaţia celor doi

Vestea că are o aventură cu soțul ei a primit-o chiar de la fiica ei, în timp ce se certau. Ann Watkins bănuieşte că relaţia celor doi a început în 2007, atunci când a plecat de acasă pentru a avea grijă de fiica mai mare.

"David (tatăl vitreg - n.r.) o conducea peste tot - ea nu mă voia niciodată pe mine -, iar prietenii şi rudele chiar făceau glume cum că erau 'precum un cuplu în vârstă casatorit'", a mai relatat femeia.

Foto: Sarah Watkins (fiica) și tatăl ei vitreg (acum soț) (sursa foto: Channel 5 - Age Gap Love)

"Începuse să devină tot mai evident şi mă simţeam exclusă din propria căsătorie, aşa că am decis să vorbesc cu ea şi într-o seară, în care David ar fi trebuit să o conducă, am spus că o duc eu. Sarah s-a enervat cumplit. A înnebunit şi urla la mine că vrea să o ducă David. Mi-am menţinut poziţia şi dintr-o dată, s-a întors către David şi a ţipat: 'Ai 24 de ore să-i spui sau îi spun eu'.

Atunci am ştiut. David a negat totul iniţial, dar în cele din urmă a recunoscut totul. Am fost devastată".

Perechea a apărut recent în cadrul emisiunii "Age Gap Love".

