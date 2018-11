Și-a lăsat soția pentru dădaca copiilor, în vârstă de 16 ani. Ce a făcut apoi

Channel5

Andy Telford, un bărbat de 44 de ani, și-a părăsit soția pentru o adolescentă de 16 ani, care lucra ca babysitter în casa familiei.

După ce acesta s-a despărțit de soția sa, cu care avea un băiat de opt ani, individul i-a cerut femeii că își părăsească locuința.

Samantha Marshall, în vârstă de 36 de ani și mama a trei copii, era căsătorită cu bărbatul de 44 de ani de doar 18 luni, când acesta a început să o înșele cu Beth, o adolescentă de 16 ani care lucra ca babysitter pentru cuplu, informează The Sun.

„L-am rugat să plece din casă pentru că nu mai suportam. Știa de ce, însă mi-a zis că trebuie să-i dau lui casa, pentru că eu m-am despărțit de el. Aveam trei copii, așa că am refuzat să plec. În cele din urmă, a pecat el. Mi-a luat patul, televizorul și cuptorul cu microunde”, a mărturisit femeia pentru Sunday Mirror.

Potrivit acesteia, cel care a descoperit întreaga relație clandestină este chiar fiul de 8 ani al femeii.

„Fiul meu i-a văzut sărutându-se în sufragerie într-o seară și mi-a spus imediat. I-am confruntat dar au negat. Au negat amândoi și mi-au zis că fiul meu minte, ca să le facă probleme. Știam că fiul meu nu m-ar minți în legătură cu ceva așa serios. Am fost șocată. În noaptea aceea, l-am făcut să doarmă pe canapa, dar am fost foarte supărată pentru că am primit-o pe Beth la mine în casă. Beth avea probleme și Andy s-a oferit să o lase să stea cu noi o vreme. Știam că umblă după el ca un cățeluș și toată lumea de pe stradă a văzut și a zis că nu e normal”, a mai povestit femeia.

Și vecinii cuplului l-au văzut pe bărbat sărutându-se cu fata de 16 ani și l-au numit pedofil. În cele din urmă, el a luat-o pe fată și s-au mutat într-o altă localitate din Regatul Unit, unde au început o viață nouă. Mai mult, Beth și Andy s-au căsătorit și sunt încă împreună, având și doi copii.

„După ziua cu sărutul, Andy m-a părăsit. O zi mai târziu a plecat și Beth și s-a mutat cu el. Nu mai simt nimic pentru el. Nu-i urez lui Beth nimic de rău, dar sfatul meu pentru ea este să fie atentă pentru că va cuta mereu pe cineva mai tânăr”, a mai spus femeia.

Vecinii au fost șocați să descopere că bărbatul de 44 de ani a cucerit o adolescentă. Aceștia spun că avea datorii și era antipatic, „făcând mereu pe victima.”

