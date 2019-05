O femeie a născut gemeni de culori diferite. Prejudecată cu care se confruntă des

Sarah Jones este una dintre puținele femei care a născut gemeni cu pielea de culori diferite, un fenomen extrem de rar, dar posibil în astfel de cazuri. Ba mai mult, femeia mai are doi copii, de 6 și 2 ani, cu aceleași caracteristici.

'I gave birth to twins with completely different skin colours and I constantly asked if they are adopted' https://t.co/LmMsdaGrFP