O femeie a fost dată jos dintr-un avion pentru că a pus pe difuzorul telefonului un videoclip la volum audio mare

Potrivit Daily Mail, un videoclip publicat în 26 februarie a surprins o pasageră care s-a enervat pe însoțitoarele de zbor, după ce i s-a cerut de două ori să folosească căști.

Femeia este pe scaunul ei, strigând injurii la adresa echipajului, înainte de a fi auzită țipând: „Am redat un videoclip timp de 30 de secunde, la 50% din volum, și ăsta e motivul pentru care mă dați jos din avion”.

În colțul din stânga, mâna însoțitoarei de zbor se mișcă în sus și în jos într-un gest de „calmează-te”, încercând să o liniștească pe femeia agitată.

Videoclipul arată pasagera strigând din nou la însoțitoarea de zbor, pronunțând cuvintele exagerat și aruncând injurii incoerente către echipaj.

„Pare a fi problema lor”, a spus ea, referindu-se aparent la echipajul care i-a cerut să folosească căști.

„Dați-i drumul și chemați poliția, ce naiba”, a țipat ea. „M-am oprit după al doilea avertisment, m-am oprit.”

Între timp apar și polițiștii, în timp ce femeia țipă în fața lor, strigând injurii. În timp ce polițiștii încearcă să o escorteze din avion, ea se ridică în picioare, țipă, gesticulează și chiar îl apucă pe unul dintre șerifi de braț.

Pasagera și polițistul se ceartă, iar ea se aude strigând: „Nu pot să-mi exprim sentimentele?”

Ca răspuns, celălalt șerif îi spune: „Poți să-ți exprimi sentimentele acolo?”

În cele din urmă, șerifii o conving să-și strângă lucrurile și o escortează din avion.

„Mulțumesc că m-ați filmat, am redat un videoclip timp de 30 de secunde”, a strigat ea, arătând cu degetul în josul culoarului.

În timp ce era escortată afară, pasagerii au aplaudat, au bătut din palme și le-au mulțumit ofițerilor.

Utilizatorul care a postat videoclipul pe TikTok afirmă că incidentul a avut loc într-un zbor de la Miami la Tampa și susține că femeia ar fi fost sub influența alcoolului.

„O femeie băută într-un zbor American Airlines de la Miami la Tampa a refuzat să folosească căștile și a pus videoclipuri pe telefonul ei la volum maxim”, se arată în descrierea videoclipului.

„Însoțitoarele de zbor i-au cerut politicos să folosească căștile înainte chiar de a părăsi poarta de îmbarcare, iar femeia s-a enervat imediat, devenind nepoliticoasă și agresivă. Strigă și înjura angajații și ceilalți pasageri. A continuat până când au sosit în cele din urmă forțele de ordine și, din fericire, au scos-o din avion. Angajații American Airlines au gestionat situația foarte bine și au fost respectuoși pe tot parcursul evenimentului. A fost o situație nebunească. Nu m-aș fi gândit niciodată că voi fi martor la așa ceva.”