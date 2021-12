O femeie a cumpărat un bibelou de la un magazin caritabil și a fost îngrozită după ce a văzut ce era în interior

Se știe că aceste magazine caritabile pun la vânzare o sumedenie de lucruri de care oamenii nu mai au nevoie. Este locul în care se găsesc haine sau bijuterii, dar se pare că și urne folosite pentru cenușă. Pentru că asta s-a dovedit a fi bibeloul cumpărat de Georgina Jones, notează Daily Star.

Pe bibeloul cumpărat de Jones erau câteva flori decorative și numele Goblin. Într-un final, femeia a realizat că a cumpărat urna cu cenușa unui animal.

“Sunt blestemată pentru tot restul vieții, nu?”, s-a întrebat femeia într-o postare pe Twitter.

oh my GOD i just bought this little trinket in a charity shop coz it made me laugh it said goblin on it (there was a merlin too) and i've just opened it and there's fuckin ASHES INSIDE

that's it i'm cursed for life now aren't i pic.twitter.com/2grIGGvFHW