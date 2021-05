O familie din SUA s-a trezit cu un bloc uriaș de gheață în mijlocul locuinței. Ce spun meteorologii

O familie din Wisconsin, Statele Unite, s-a trezit cu un bloc uriaș de gheaţă în mijlocul locuinței.

Bolovanul a lăsat o gaură în acoperiș și a aterizat la câţiva centimetri de stăpânul casei, care lucra liniştit la birou.

Nimeni nu a fost rănit, însă membrii familiei nu-și pot reveni din uimire. Nici meteorologii nu au o explicație. Oamenii și-au pus speranțele în cercetători, care încearcă acum să afle cauza acestui incident bizar.

Aproape 6 kilograme cântăreşte bolovanul de gheaţă, mare cât o minge de baschet.

Ken Millermon, proprietar: „Stăteam exact aici. Fix aici. Şi a aterizat chiar acolo. La câţiva centimetri de mine.”

Bărbatul a avut nevoie de câteva zeci de secunde ca să-și dea seama ce s-a întîmplat. Inițial a crezut că locuința sa a fost lovită de o bombă.

Ken şi Patti Grorud, sora bărbatului: „M-a atins puţin. Îmediat ce mi-am revenit, abia puteam să văd. Totul era plin de praf în jur.

- Părea că a explodat o bombă aici.

- Da, aş compara-o cu o armă de 12 sau chiar mai zgomotoasă de atât.”

Reparația acoperișului va costa destul de mult, însă oamenii sunt mulțumiți că au scăpat nevătămaţi. Totuși, se întreabă ... cum a fost posibil așa ceva?!

Nathaniel Schery, vecin: „Era un nor uriaş şi negru deasupra. Iar dimineaţa au fost câteva furtuni în zonă.”

Specialiștii de la Serviciul Naţional de Meteorologie susţin că temperaturile din acea dimineaţă nu puteau duce la căderi de grindină. Şi în niciun caz cu astfel de dimensiuni. Cea mai mare bucată de gheață găsită până acum în Statele Unite, în urma unei căderi de grindină, are sub un kilogram. Bolovanul care a aterizat prin acoperiș are de șase ori mai mult!

Nathaniel Schery, vecin: „Ar fi important să se facă o analiză să vedem din ce este formată mingea de gheaţă să ne putem da seama de unde a apărut.”

Ken, proprietar: „Tot ce ştiu este că Dumnezeu trebuie să mă fi păzit atunci pentru că puteam să fiu... puteam să mor. Chiar puteam.”

Familia a luat legătura cu cercetătorii de la Universitatea din Wisconsin. Speră ca oamenii de știință să găsească o explicaţie pentru toată această întâmplare bizară.