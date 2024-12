O familie din Bistrița-Năsăud a rămas fără casă după un incendiu devastator, în prag de sărbători

Un incendiu izbucnit de la coșul de fum necurățat le-a distrus gospodăria. De curând, familia reușise să finalizeze procesul de adopție pentru una dintre fetițe. Dar acum, oamenii nu știu încotro s-o apuce și speră în ajutorul semenilor generoși.

Casa familiei din localitatea Galații Bistriței a fost mistuită de flăcări. Locuiau împreună cei doi soți, fiul lor de 25 de ani, trei copii luați în asistență maternală, unul adoptat și o bunică.

Sâmbătă noaptea, unul dintre copii a dat alarma după ce a simțit miros de fum și a reușit astfel să își ajute familia să iasă la timp din locuință. Cu amărăciune, bărbatul spune că a ars întreg acoperișul, iar camerele sunt distruse.

Claudiu Arcălean, proprietar: „Eu dormeam și a venit copilul din sat și mi-a spus că arde ceva din pod. Am spus: «Cum să ardă, puiul tati?» Și atunci când am venit, am văzut că focul ardea, dar nu am mai putut să fac nimic.”

Oamenii au rămas doar cu hainele de pe ei. Deocamdată au găsit adăpost la o vecină. Cei doi soți au mulțumirea că sunt alături de copii și speră că împreună să reușească să reconstruiască locuința, chiar dacă neajunsurile sunt multe.

Ancuța Arcălean, soția: „A venit o doamnă cu suflet mare și ne-a cazat la ea două nopți. Având în vedere că vine frigul și suntem în prag de sărbători, nu știm cât o să dureze.”

Maria Arcălean, bunica: „Am ieșit cum am fost, cu hainele de pe noi.”

Vecinii au dat dovadă de omenie și le-au sărit în ajutor.

Ionela Buhai, vecină: „Mi-a fost milă de ei că era frig. I-am adus la mine acasă, i-am primit. Cum să nu îi primesc? Eu am făcut ce am simțit că trebuie să fac.”

Pentru a reface casa după sărbători, cei doi soți au nevoie de materiale de construcție. Și chiar dacă trec prin acest necaz vor să păstreze împreună toți copiii ca într-o familie unită.

