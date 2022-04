Plantația a fost făcută de o fundație din Germania în colaborare cu voluntarii din comună. Acum autoritățile locale încearcă să rezolve cazul, care între timp a ajuns și în ateția polițiștilor.

Pe dealurile din comuna Sînpetru de Câmpie, trei hectare de teren au fost însămînțate cu cartofi cumpărați cu 10 mii de euro de fermieri nemți, de la stația de cercetare din Făgăraș. Cartofii au fost puși în pământ, de angajații primăriei, care s-au adunat sămbătă și au lucrat o zi întreagă. Unii localnici au folosit chiar utilajele proprii, pentru ca în toamnă zeci de familii nevoiașe să poată culege roadele.

„O zi întreagă a fost muncă depusă. E muncă multă și cheltuială, am depus și muncă fizică și sufletească. Mi se pare un gest barbar”, a spus un voluntar.

Domnnul Traian ar fi fost unul dintre beneficiari. Are 63 de ani și recunoaște că a lucrat cu ziua toată viața lui. Veniturile familiei sunt mici, iar câțiva saci de cartofi l-ar fi ajutat să treacă mai ușor peste iarnă.

„Un gest urât, oamenii toți de aici din satul nostru sunt oameni bătrâni, cu pensii mici, ei ar fi dorit să primească niște cartofi. Este problemă mare, la țară e foarte greu, păcat că s-au luat toate speranțele”, a spus domnul Traian.

„E vorba de grupuri țintă, mai exact de 150 de familii. E vorba de persoanele care nu pot munci, care nu au putere să mai muncească, spre ei ne îndreptăm. Lor le-am oferit sămânța”, a declarat primarul comunei.

În toamnă localnicii ar fi trebuit să adune aproape 9 tone de cartofi.

„Acum totul e compromis, am mai rămas cu o cantitate pe care am pus-o într-un alt loc, să scoatem măcar sămânța pentru anul viitor și asta e. Nici noi nu ne am gândit că se va ajunge aici”, a declarat viceprimarul.

Cel care a distrus plantația susține că terenul este al lui, iar primăria i-ar fi făcut o nedreptate.

„Este un treren al primăriei. A fost o răutate, acel teren a fost folosit de o persoană, până am venit cu intabularea cadastarlă care ne-a arătat că acea suprafață de teren se află în proprietatea UAJ Sîpetru”, a mai declarat primarul.

Primăria a anunțat poliția, iar în acest caz a fost deschis un dosar penal.

Proiectul Fundației este unul pilot, însă aceștia doresc să îl extindă în perioada următoare și în alte comune care au familii vulnerabile.