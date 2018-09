O broască ţestoasă rănită a primit un scaun cu rotile făcut din Lego

Medicii veterinari se confruntă tot timpul cu probleme pe care nu le au colegii lor care tratează oameni. Şi asta mai ales la capitolul tehnică medicală, unde nevoia îi învaţă să fie ingenioşi.

De pildă, la o grădină zoologică din Maryland, au folosit piese de Lego pentru a construi un soi de scaun cu rotile pentru o broască ţestoasă.

Broasca țestoasă a fost găsită în urmă cu două luni, cu răni care sugerau că a fost lovită de o mașină.

Ellen Bronson, veterinar: "Are fracturi în șapte locuri, așa că arată ca un puzzle. A fost fănită grav."

Medicii i-au fixat la loc bucățile rupte din carapace, cu plăci și șuruburi folosite în ortopedie. Rămânea însă o problemă.

Ellen Bronson, veterinar: "Încercam să găsim ceva care s-o împiedice să atingă solul, pentru că are fracturi pe partea de jos a carapacei. Nu voiam să atingă solul, ca să nu aibă dureri. Așa că ne-a venit ideea să folosim roți de Lego, apoi ne-am gândit să le fixăm de ceva ce am putea pune deasupra ei, ca un cadru."

Lowell Mesler, corespondent CNN: "Designul scaunului cu rotile e foarte interesant. Are chit de instalații în laterale și piese Lego care provin de la mai multe seturi. În ceea ce privește ideea, aceasta a venit de la un student care își făcea stagiul la zoo."

Iar țestoasa pare să se simtă mai bine. Mica vietate va purta dispozitivul până când i se vor vindeca fracturile, iar dacă totul merge bine, va fi eliberată în natură peste un an.

