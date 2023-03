"Nu le mai puteam mișca". O femeie de 36 de ani a fost la un pas să-și piardă ambele picioare după ce s-a îmbătat crunt

Totul s-a întâmplat în ianuarie 2020, când Julia, o canadiancă din Ontario, a petrecut o noapte de pomină alături de prietenii săi, informează Daily Star.

"Am ieșit într-o seară cu prietenii. Îmi amintesc că am băut vodcă și lichior toată noaptea.

Nu am mâncat, dar am combinat băutura. Am consumat echivalentul a 20 de pahare", spune Julia.

După ce a băut alături de amici, femeia a avut parte de un adevărat coșmar, care nu s-a terminat nici după trei ani de la acea noapte.

"Când am ajuns acasă, m-am gândit doar 'Du-te la culcare, Julia', apoi am leșinat ghemuită pe picioare, cu fața în jos", își amintește ea.

Julia a fost găsită de mama ei, Sandra Anderson, în vârstă de 70 de ani. Femeia a reușit să-și trezească fiica din leșin, însă aceasta nu mai putea să se miște.

Dimineața, Julia avea picioarele duble, față de dimensiunile lor obișnuite. Ea credea că și le-a rupt în noaptea precedentă.

Daignostic crunt pentru Julia

Tânăra de 36 de ani a intrat în panică. Disperată, ea și-a sunat mama, care, fără să stea pe gânduri, a chemat ambulanța.

Julia a fost dusă de urgență la spital, acolo unde a fost supusă unor analize și radiografii.

"Când am ajuns la spital, tot corpul meu era foarte umflat. Eu sunt slabă, am doar 45 de kilograme și jumătatemic, dar pentru ei arătam ca o fată de peste 63 de kilograme. Le-am spus 'băieți, eu nu sunt așa, ceva nu este în regulă'", afirmă tânăra.

Ea a fost diagnosticată cu sindrom de compartiment, cauzat de faptul că și-a lăsat greutatea pe picioare pentru o lungă perioadă de timp, fapt ce a blocat fluxul de sânge către membre.

În acest context, medicii au decis să o opereze în regim de urgență.

"Mușchii mei se deteriorau și eliberau toxine în sânge. Din acest motiv, corpul meu se umflase, iar rinichii mi se blocaseră", își reamintește femeia.

După o intervenție chirurgicală chinuitoare, Julia a rămas internată în spital cinci săptămâni. Acolo, medicii i-au făcut dializă, transfuzii de sânge și o grefă de piele.

La trei ani distanță, Julia încă nu poate merge corect și nu poate lucra.

"Au trecut ani, dar încă simt că piciorul meu este ușor adormit. M-am obișnuit. Nu pot merge corect cu acel picior, mă deplasez ca și cum aș purta un toc înalt, precum Barbie", spune Julia, care nu știe dacă va mai fi spupusă unei noi intervenții chirurgicale.

