Nouă ani de la moartea lui Paul Walker, celebrul actor din seria Fast&Furious

Paul Walker a jucat în multe filme cunoscute, dar cinefilii și-l amintesc în special pentru rolul polițistului Brian O’Conner din seria celebră Fast&Furious.

Viața și cariera lui Paul Walker

Paul William Walker IV s-a născut pe 12 septembrie 1973 în Glendale, California. Masa sa, pe nume Cheryl, a fost un fotomodel cunoscut, iar tatăl său, Paul Willian Walker III, a fost un boxeur și om de afaceri. Paul a primit același nume ca tatăl sau care l-a preluat de la bunicul lor venit din Irlanda, tot pugilist și el.

Actorul și-a făcut apariția pe micile ecrane cu o reclamă pentru brandul Pampers și una pentru Showbiz Pizza. Iar în 1986 Paul și-a început cariera în cinematografie cu rolul profesorului Bennet în comedia horror, Monster in the Closet.

În 1988, Paul a obținut un rol în comedia Meet the Deedles cu care a cucerit publicul. Ulterior a avut roluri secundare în Pleasantville (1998), Varsity Blues (1999), She’s All That (1999) și The Skulls (2000).

Paul Walker s-a făcut remarcat în 2001, în filmul „The Fast and The Furious” cu rolul polițistului Brian O’Conner. Actorul a jucat alături de Vin Diesel, Michelle Rodriguez si Jordana Brewster.

Tot în 2001, publicul l-a văzut pe Paul în filmul Joy Ride.

Ulterior Paul și-a reluat rolul în partea a doua „2 Fast 2 Furious” difuza în 2003.

Un alt film de succes în care a juca Paul este Eight Below (2006). Producția Disney a avut încasări de peste 120 de milioane la box office.

În 2009, Paul s-a întors în partea a treia a seriei care l-a făcut celebru, alături de aceiași actori cu care a jucat în prima parte.

În 2011, a jucat în Fast Five, care a avut cele mai mari încasări la box office din toate cele cinci filme ale francizei. Pelicula a avut încasări de peste 620 de milioane de dolari.

În 2013 s-a difuzat filmul Fast&Furious, în timp ce Paul Walker era în viață.

Fast&Furious 7 (2015) a fost ultimul film al seriei în care fanii l-au put vedea pe Paul Walker. Filmul a fot lansat la 1 an și 5 luni de la moartea actorului.

Sfârșitul lui Paul Walker

Pe 30 noiembrie 2013, Paul Walker și-a pierdut viața într-un grav accident de mașină produs în localitatea Santa Clarita, California.

Actorul era pasager într-un Porsche Carrera GT, condus de Roger Rodas, în momentul în care mașina s-a izbit de un stâlp, apoi de un copac. Cei doi au murit pe loc.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 30-11-2022 08:59