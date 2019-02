Nou fake news pe internet. Ce se ascunde în spatele ”jocului periculos Momo”

The Guardian

Un avertisment care s-a viralizat pe rețelele de socializare în legătură cu o nouă provococare periculoasă pentru copii, pe internet, denumită ”Momo” s-a dovedit a fi de fapt o păcăleală, relatează The Guardian.

Așa numita ”Momo challenge” sau ”provocarea Momo” nu este decât o informație falsă viralizată pe rețelele de socializare de adulți.

O serie de mesaje publicate online avertiza că prin ”provocarea Momo” copiii erau încurajați să se sinucidă sau să comită acte de de violență după ce primeau mesaje pe aplicația WhatsApp de la utilizatori care aveau la profil o imagine cu chipul distorsionat al unei femei.

Știri legate de această provocare s-au răspândit online, cu sute de mii de share-uri pe Facebook doar în 24 de ore. În Marea Britanie a devenit una dintre cele mai citite teme pe rețeaua de socializare. Avertismentele au creat isterie mai ales printre părinți.

O altă știre falsă a fost aceea că provocarea era răspândită și prin intermediul unor video-uri pe Youtube. Potrivit Centrului de Siguranță pe Internet, din Marea Britanie, nu există o astfel de provocare și nici nu sunt dovezi că a fost promovată pe Youtube.

O altă asociație, National Society for the Prevention of Cruelty to Children, a explicat că nu sunt semne că este vorba despre un fenomen care ar pune viețile copiiilor în pericol și nici dovezi că minori și-ar fi făcut rău în urma unui astfel de ”fals joc”.

Ba mai mult, au primit mai multe telefoane din partea presei britanice în legătură cu Momo Challenge decât din partea părinților îngrijorați.

Știrea falsă a fost amplificată și de faptul că mulți părinți care sunt cu adevărat îngrijorați de riscurile la care se expun pe internet copiii lor, dau share la informații fără a le verifica originea.

Inclusiv presa britanică a promovat știri false, mai multe site-uri, printre care Mirror, dar și alte ziare locale, au scris, fără dovezi, că Momo a provocat 130 de morți în Rusia printre copii.

Informații false de acest tip au mai fost răspândite online în 2017 prin așa numita ”campanie de sinucidere - Balena Albastră”. Presa internațională a preluat atunci informații neverificate, publicate de un ziar rusesc controversat, Novaya Gazeta. Anunțuri ulterioare au clarificat faptul că nicio sinucidere printre minori în Rusia nu a avut legătură cu jocul în cauză.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer