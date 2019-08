"Norul ciupercă" uriaș, format după explozia de la depozitul de muniție din Siberia

În urma incidentului, mii de persoane au fost evacuate.

”Incendiul (...) a fost complet controlat. Nu mai există focare”, a anunţat într-un comunicat Ministerul rus al Apărării, citat de agenţia publică rusă de presă Tass.

A massive explosion at an arms depot, in the Siberian province of Krasnoyarsk, has injured 7 people, 2 of them military. Authorities are evacuating residents within 20km of the site. This video purports to show the blast. And the force seems incredible. https://t.co/FIhlmuhAxT pic.twitter.com/FOkpJPt1J6