„Ambulanța pentru Monumente” mobilizează voluntari pentru restaurarea unor biserici sau clădiri de patrimoniu

Pasionați de valorile satului tradițional, unii români își petrec vacanța de vară ca voluntari pe șantiere de arhitectură, ba chiar vin special din străinătate în concediu ca să muncească la restaurarea unor biserici sau clădiri de patrimoniu.

Mobilizați de "Ambulanța pentru Monumente", acum restaurează în județul Alba o casă specifică Țării Moților, veche de aproape două secole.

Într-o zonă izolată a localității Zlatna e forfotă mare în jurul unei case țărănești, în stare avansată de degradare.

Deși amprenta timpului este vizibilă, voluntarii entuziaști vor să îi redea frumusețea.

Un român plecat în urmă cu 31 de ani în Belgia, care lucrează ca traducător la Uniunea Europeană, a venit special cu fiica sa la Zlatna, pentru acest proiect.

Hans, voluntar în Belgia: ”Mi-am luat concediu pentru această intervenție două săptămâni. Am vrut să dau ceva înapoi României prin această intervenție pe care am început-o. Acum îi redăm o parte din valoare.”

Maria, voluntar în Belgia: ”Eu am vacanță deja și de-aia am ales asta și ne-a plăcut cel mai mult. Este dificil pentru că noi nu am făcut până acum asta și e plăcut cumva pentru că învățăm foarte mult.”

Martin a venit din Irlanda ca să cunoască România, dincolo de pliantele turistice.

Martin, voluntar în Irlanda: ”Printre voluntari întâlnim și bucureșteni. De pildă, un specialist în IT care a ales un altfel de concediu.”

Adrian Stan, voluntar în București: ”Proprietarul casei, un tânăr din Zlatna pasionat de arhitectura tradițională, a cerut ajutorul specialiștilor.”



Adrian Puiuleț, proprietar de casă: ”Mii de bucăți de șindrilă din lemn de brad vor fi perfect îmbinate, pentru acoperișul clădit, așa cum putini meșteri mai știu să facă în ziua de azi. Și Prințul Charles susține astfel de proiecte, distinse cu premii europene valoroase.”



Eugen Vaida, coordonator ”Ambulanța pentru Monumente”: ”Restul sumelor sunt acoperite de către Alteța Regală Prințul de Wales și de către donatori din România.”



În final, casa din Apuseni, construită țărănește în 1849, va fi introdusă în circuitul turistic.