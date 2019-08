Motivul tulburător pentru care zeci de canguri au fost găsiți morți pe o plajă

Mai multe imagini surprind aproape 40 de canguri morți pe o plajă din Australia. Animalele ar fi sărit în apă pentru a scăpa de flăcările unui incendiu, informează The Sun.

Descoperirea a fost făcută de mai mulți piloți care zburau deasupra plajei.

„Mai mulți canguri morți pe o plajă. Am zburat deasupra lor. Știe cineva ceva despre asta?”, a postat unul dintre piloți pe un site de socializare.

Dozens of kangaroos lie dead on beaches after fleeing into the sea to escape bushfires near Brisbane - this is heartbreaking https://t.co/JOuToh8lzq