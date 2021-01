Motivul pentru care un tânăr de 26 de ani a furat zeci de toalete din mai multe case. Cum a fost prins

Ryusei Takada, în vârstă de 26 de ani, este suspectat că a furat zeci de toalete din mai multe case din orașul Funabashi, în timp ce acestea se aflau în construcție, transmite Daily Mail.

Poliția l-a arestat pe Takada, după ce a vândut o toaletă nouă într-un magazin second-hand din oraș.

Autoritățile cred că Takada și-a folosit cunoștințele în legătură cu programul muncitorilor pentru a se strecura pe șantiere și a fura toaletele.

Primul furt a avut loc în octombrie anul trecut, când muncitorii au descoperit că o toaletă pe care o instalaseră la o casă pe care o construiau dispăruse peste noapte.

În câteva zile, o altă toaletă dispăruse dintr-o altă casă care se afla, de asemenea, în construcție.

Furturile au continuat timp de trei luni, cu un total de 18 articole, majoritatea toalete, furate de pe șantiere.

Poliția nu a reușit să-l prindă pe hoț, supranumit „Dumnezeul toaletelor” de către presa locală, până când un magazin local second-hand a declarat că le-a fost vândută o nouă toaletă.

