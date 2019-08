Motivul pentru care o tânără din Anglia a creat mai multe conturi false de socializare

Clarice Crothers, împreună cu un prieten au făcut mai multe conturi de pe care își trimiteau mesaje rău intenționate. La scurt timp, Crothers a dat o declarație la poliție prin care povestea ce i se întâmplă, dându-i și numele tânărului care o hărțuia, potrivit Metro.

În urma dovezilor care arătau că bărbatul pe care îl acuzase este nevinovat, fata a încercat să dea vina pe o altă persoană, care mai târziu s-a dovedit a fi complicele ei.

This is just wrong. https://t.co/fLIpSf5qXk