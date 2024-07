Motivul incredibil pentru care o asociație de locatari din Constanța a fost amendată cu 300.000 euro. ”Vreau să îi fac rău”

O asociație de locatari din cartierul constănțean Palazu Mare a fost amendată de Poliția Locală cu 1.537.800 de lei pentru că au diminuat spațiul verde aferent locuințelor, de la 293, 62 mp la 139, 84 mp, scrie Replica de Constanța.

Inițial, controlul autorităților a venit după ce un locatar le-a cerut să sancționeze dezvoltatorul imobiliar pentru că nu a respectat contractul în privința spațiului verde aferent clădirii.

„Eu am sesizat acea problemă cu spațiul verde, pentru că eu am fost păcălit de dezvoltatorul imobiliar care a făcut clădirea și vreau să îi fac rău. Eu eu vreau ca dezvoltatorul imobiliar să fie tras la răspundere. Eu am poze din satelit care dovedesc că niciodată nu a fost spațiu verde”, a declarat proprietarul care a făcut sesizarea.

Ce spune Poliția Locală Constanța

Totul s-a întors însă împotriva asociației, după ce Poliția Locală a constatat că spațiul verde a fost diminuat de proprietari, nu de către firma care a construit imobilul.

„La momentul recepției finale, în 2016 reiese că lucrările au fost făcute și că spațiul verde era de 296 de mp, iar acum este cu 153 de metri mai puțin. Sesizarea a fost făcută de de un locatar, iar din acte reiese că în momentul predării imobilului exista spațiul verde specificat”, au transmis reprezentanții Poliției Locale.

În cele din urmă, Poliția Locală a amendat asociația de locatari cu suma record de 1.537.000 lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: