Mormane de moloz și scrum. Asta a rămas, după un incendiu care a mistuit un bloc din Cluj-Napoca

Imagini dezolante în blocul cuprins de flăcări săptămâna trecută în Florești, județul Cluj.

Apartamentele de la ultimul etaj au fost distruse în totalitate. Proprietarii se uită cu groază cum au rămas doar cu mormane de moloz. Cei mai mulţi nu au reușit să salveze aproape nimic, și doar câţiva dintre ei au asigurare pentru locuințe. Vecinii au început o strângere de fonduri pentru a le veni în ajutor.

Un apartament de la ultimul etaj al blocului din Florești a fost complet mistuit de flăcări. Printre suspine, proprietarul ne povestește că tot ce a reușit să salveze din apartament este mașina de spălat. A lucrat o viață în construcții și și-a amenajat singur locuința. Are 65 de ani și în câteva luni ar trebui să iasă la pensie.

Liviu Așchilean, proprietar: „Mobilă. Nu mai am nimic. Am copil pe clasa a 4-a, aici avea cărțile și toate. Nu mai avem nimic. Acum, ce să mă fac. Aici era patul la copilaș, acolo erau cărțile lui. Și aici. Că aici a fost un geam. Combine, ce am muncit o viață. Uitați ce a rămas, nimic.”

În bucătăria apartamentului nu a mai rămas nimic. La fel și în camera unde dormea copilul de 11 ani al familiei. Acoperișul a fost distrus în totalitate. În aceeaşi situație sunt alte 7 familii care și-au văzut toate bunurile mistuite de flăcări. După ploile din ultimele zile, apartamentele din întregul bloc au fost inundate de apă.

Sandor Szilagyi, proprietar: „Parchetul trebuie să mi-l... Tavanul pe acolo a curs apă. De aici a curs apă total. Tot parchetul, uitați cum e tot parchetul. Nu am ce face, vin sărbătorile. La cum arată... Tot a venit sus."

Cauza incendiului rămâne necunoscută. Vâlvătaia a cuprins întregul acoperiș foarte repede, dar din fericire, nimeni nu a fost rănit. Numai doi dintre cei opt proprietari ai apartamentelor distruse au o asigurare de locuință, dar din donațiile adunate de persoane fizice și juridice se va repara acoperișul și apartamentele, însă doar la stadiul de semifinisat, dar va dura o vreme.