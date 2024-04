Momentul în care un hoț înfășurat într-un sac de gunoi fură un pachet cu două încărcătoare de pe veranda unei case

În imagini se vede cum hoțul se apropie de ușa casei din Sacramento și sustrage pachetul lăsat de livrator pe verandă. În interior se aflau două încărcătoare de IPhone, de 10 dolari, relatează USA Today.

Bărbatul păgubit nu a contactat poliția, deoarece a considerat că „poliția locală are lucruri mai importante de făcut”.

„Inițial, am fost supărat pentru că mi se stricase încărcătorul iPhone-ului și așteptam pachetul. Dar când am văzut videoclipul, am râs, era amuzant. Sunt deștepți”, a spus Munoz.

