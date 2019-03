Momentul în care un angajat al unui magazin de bijuterii este împușcat de hoți

Au apărut pentru prima dată imagini de la un jaf dramatic, cu împușcături, de la un magazin de bijuterii din Las Vegas. Doi indivizi i-au amenințat cu pistoalele pe cei doi patroni, dar și pe un client al magazinului.

Nu s-au așteptat, însă, ca un angajat să aibă și el pistol și chiar să-l folosească.

Acesta e momentul cel mai înfricoşător al jafului. Un angajat trage asupra răufăcătorilor, care răspund cu focuri de armă. Un glonţ îi trece pe lângă cap, razant.

Bandiţii au intrat în magazinul de bijuterii din Las Vegas cu puţin timp înaintea orei închiderii. În imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum unul dintre cei doi fraţi patroni, John Fish, e ameninţat cu pistolul şi obligat să deschidă seiful.

Steven, fratele lui John Fish, şi un client întârziat sunt cu mâinile sus... Tâlharii le cer să se culce pe podea. Unul le leagă mâinile la spate, în timp ce îi ameninţa, permanent, cu arma.

În imagini apare o femeie - soţia lui Steven... Îi vede pe cei doi întinşi pe jos, apoi fuge după ajutor... Acest om, un angajat al magazinului pe nume Pedro, este pe punctul de a deveni eroul salvator.

Pedro, care deţine în mod legal un pistol, intra în acţiune.

Pedro: "Am luat decizia în două secunde. M-a văzut și a început să tragă. Apoi, bum, bum, bum."

S-au tras 12 focuri de armă, și fumul aproape că a umplut magazinul de bijuterii. Unul dintre intruși a fost rănit, dar încă își ţinea ostaticii în timp ce trăgea.

Unul dintre ostatici era client al magazinului. Şi voia să cumpere inelul de logodnă pentru mama copilului său.

În mod miraculos, nici clientul nici patronii magazinului nu au fost atinşi de gloanțe. Dar curajosul Pedro a fost împuşcat de trei ori.

Pedro: "Am încercat să mă feresc și să ripostez. Dar am simțit o durere ascuțită și în celălalt braț. Am fost rănit la ambele brațe și la torace."

Unul dintre hoţi a reuşit să fugă, dar a fost arestat ulterior. Celălalt, rănit grav, a murit prăbuşindu-se peste cei doi ostatici.

Angajatul considerat acum erou încă nu poate merge, la câteva luni după acest episod dramatic.

